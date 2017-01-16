Глава ОБСЕ С.Курц посетит Украину с рабочим визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Глава ОБСЕ Себастьян Курц 16-17 января будет находиться в Украине с рабочим визитом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе МИД.
"16-17 января 2017 года в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий глава ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Себастьян Курц", - сказано в сообщении.
Предусмотрена встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.