Глава ОБСЕ С.Курц посетит Украину с рабочим визитом

"16-17 января 2017 года в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий глава ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Республики Австрия Себастьян Курц", - сказано в сообщении.

Предусмотрена встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.