Героем новых разоблачений автора статей о Вайнштейне стал директор телекомпании CBS

В нем журналист приводит свидетельства сексуальных домогательств председателя правления, президента и главного исполнительного директора американской телекомпании CBS Лесли Мунвса.

В основе материала — рассказы шести женщин, которые в разное время пострадали от Мунвса. Все они встречались с директором CBS по работе. Четверо из них рассказали о насильственных прикосновения и поцелуях во время деловых встреч.

Две женщины заявили, что Мунвс запугивал их и угрожал испортить карьеру.

Еще тридцать нынешних и бывших сотрудников CBS рассказали журналисту, что такое поведение было распространено и в других отделах телекомпании, причем руководство пыталось сделать все, чтобы не предавать этим случаям огласки.

“Это идет сверху вниз, это культура пожилых мужчин, у которых есть власть, а вы ничто”, — рассказал один из бывших продюсеров CBS. “Компания скрывает много плохих поступков”, — добавил он.

Фэрроу пишет, что в последние месяцы Мунвс стал заметным голосом в голливудском движении #MeToo, осуждающее сексуальные домогательства и выступает в защиту их жертв. В декабре он помог основать комиссию по ликвидации сексуальных домогательств и обеспечения равенства на рабочем месте. “Это переломный момент”, — заявил Мунвс на конференции в ноябре. “Я думаю, важно, чтобы культура компании не допускала таких проявлений. Это имеет далеко идущие последствия. Мы многому научились. Мы многого не знаем”, — сказал он тогда.

Напомним, церемония вручения Пулитцеровских премий прошла 30 мая в нью-йоркском Колумбийском университете. В номинации “За службу обществу” золотую медаль получили корреспонденты газеты The New York Times и журнал The New Yorker за серию материалов о расследовании обстоятельств сексуальных домогательств, в том числе обвинений по наиболее влиятельных в Голливуде продюсеров. Эти материалы стали одним из поводов для возникновения в США движения против притязаний #MeToo.