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Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

Киев  •  УНН

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В Киеве и северных областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Офис Президента призывает граждан не игнорировать сигналы тревоги.

В Киеве и ряде северных областей прозвучала воздушная тревога. В офисе Президента призывают не игнорировать ее, передает УНН.

В воздушных Силах предупредили о ракетной опасности для Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областей

Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.

Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"20 нояб. 2024, 06:46 • 13722 просмотра

Татьяна Краевская

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