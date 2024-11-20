Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины
Киев • УНН
В Киеве и северных областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Офис Президента призывает граждан не игнорировать сигналы тревоги.
В Киеве и ряде северных областей прозвучала воздушная тревога. В офисе Президента призывают не игнорировать ее, передает УНН.
В воздушных Силах предупредили о ракетной опасности для Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областей
Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать тревогу.
Посольство США в Киеве предупредило о "возможной мощной атаке"20 нояб. 2024, 06:46 • 13722 просмотра