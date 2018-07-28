Героєм нових викриттів автора статей про Вайнштейна став директор телекомпанії CBS

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Шість жінок звинуватили у сексуальних домаганнях і залякуванні голову правління, президента і головного виконавчого директора телекомпанії CBS Леслі Мунвса. Про це повідомив у п’ятницю в матеріалі, опублікованому на сайті журналу The New Yorker, журналіст Ронан Ферроу, відомий публікаціями про скандал навколо продюсера Харві Вайнштейна, передає УНН.

У ньому журналіст наводить свідчення сексуальних домагань голови правління, президента і головного виконавчого директора американської телекомпанії CBS Леслі Мунвса.

В основі матеріалу — розповіді шести жінок, які в різний час постраждали від Мунвса. Всі вони зустрічалися з директором CBS по роботі. Четверо з них розповіли про насильницькі дотики і поцілунки під час ділових зустрічей.

Дві жінки заявили, що Мунвс залякував їх і погрожував зіпсувати кар’єру.

Ще тридцять нинішніх і колишніх співробітників CBS розповіли журналісту, що така поведінка була розповсюджена і в інших відділах телекомпанії, причому керівництво намагалося зробити все, щоб не надавати цим випадкам розголосу.

“Це йде зверху вниз, це культура літніх чоловіків, у яких є влада, а ви ніщо”, — розповів один із колишніх продюсерів CBS. “Компанія приховує багато поганих вчинків”, — додав він.

Ферроу пише, що в останні місяці Мунвс став помітним голосом у голлівудському русі #MeToo, яке засуджує сексуальні домагання і виступає на захист їхніх жертв. У грудні він допоміг заснувати комісію з ліквідації сексуальних домагань і забезпечення рівності на робочому місці. “Це переломний момент”, — заявив Мунвс на конференції у листопаді. “Я думаю, важливо, щоб культура компанії не допускала таких проявів. Це має далекосяжні наслідки. Ми багато чому навчилися. Ми багато чого ще не знаємо”, — сказав він тоді.

Нагадаємо, церемонія вручення Пулітцерівських премій пройшла 30 травня в нью-йоркському Колумбійському університеті. У номінації “За службу суспільству” золоту медаль отримали кореспонденти газети The New York Times і журнал The New Yorker за серію матеріалів про розслідування обставин сексуальних домагань, в тому числі звинувачень щодо найбільш впливових в Голлівуді продюсерів. Ці матеріали стали одним з приводів для виникнення в США руху проти домагань #MeToo.

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