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Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на ЧАЭС

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что как можно быстрее возглавит миссию по оказанию помощи и поддержки Чернобыльской АЭС, передает корреспондент УНН.

Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на ЧАЭС

Цитата

“Я возглавлю миссию МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержке Чернобыльской АЭС как можно быстрее. Это будет первая в серии таких миссий по ядерной безопасности и безопасности в Украине”, - написал он.

I will head an@IAEAorgassistance and support mission to the#ChornobylNuclear Power Plant as soon as possible. It will be the first in a series of such nuclear safety and security missions to#Ukraine.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossiApril 1, 2022 {7 {11 {12 {13 00

Контекст

В МАГАТЭ заявили, что 20-21 марта Украина не сообщала о ротации персонала на Чернобыльской АЭС. В связи с этим Гросси провел переговоры с украинским правительством относительно направления миссии помощи.

30 марта гендиректор МАГАТЭ посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области. Он отметил, что присутствие агентства поможет предотвратить опасность ядерной аварии.

На следующий день Гросси прибыл в Калининград для переговоров с представителями властей рф.

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