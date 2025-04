Гендиректор МАГАТЭ возглавит миссию на ЧАЭС

Цитата

“Я возглавлю миссию МАГАТЭ по оказанию помощи и поддержке Чернобыльской АЭС как можно быстрее. Это будет первая в серии таких миссий по ядерной безопасности и безопасности в Украине”, - написал он.

I will head an@IAEAorgassistance and support mission to the#ChornobylNuclear Power Plant as soon as possible. It will be the first in a series of such nuclear safety and security missions to#Ukraine.

Контекст

В МАГАТЭ заявили, что 20-21 марта Украина не сообщала о ротации персонала на Чернобыльской АЭС. В связи с этим Гросси провел переговоры с украинским правительством относительно направления миссии помощи.

30 марта гендиректор МАГАТЭ посетил Южно-Украинскую АЭС в Николаевской области. Он отметил, что присутствие агентства поможет предотвратить опасность ядерной аварии.

На следующий день Гросси прибыл в Калининград для переговоров с представителями властей рф.