Гендиректор МАГАТЕ очолить місію на ЧАЕС

Цитата

“Я очолю місію МАГАТЕ з надання допомоги та підтримки Чорнобильської АЕС якнайшвидше. Це буде перша в серії таких місій з ядерної безпеки та безпеки в Україні”, - написав він.

I will head an @IAEAorg assistance and support mission to the #Chornobyl Nuclear Power Plant as soon as possible. It will be the first in a series of such nuclear safety and security missions to #Ukraine.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) April 1, 2022

Контекст

У МАГАТЕ заявили, що 20-21 березня Україна не повідомляла про ротацію персоналу на Чорнобильській АЕС. У зв’язку з цим Гроссі провів переговори з українським урядом щодо скерування місії допомоги.

30 березня гендиректор МАГАТЕ відвідав Южно-Українську АЕС у Миколаївській області. Він зазначив, що присутність агентства допоможе запобігти небезпеці ядерної аварії.

Наступного дня Гроссі прибув до Калінінграда для переговорів із представниками влади рф.