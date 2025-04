Генассамблея ООН приняла Миграционный пакт

“Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, участвующих в пакте”, — подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, приветствовал принятие миграционного пакта.

“Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие”, — подчеркнул он.

Соединенные Штаты не участвовали в конкретных переговорах по разработке документа. В Германии пакт вызвал бурную дискуссию, однако в результате ФРГ проголосовала за его принятие. В Бельгии следствием спора о миграционном пакт ООН стала правительственный кризис.

10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченную и регулируемую миграцию, впервые установил общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения в дальнейшем будут активно сотрудничать друг с другом с целью снижения нелегальной миграции.

Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины и Государственная миграционная служба Украины распространили совместный комментарий относительно принятия Глобального соглашения о безопасной, упорядоченную и законную миграцию.