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Генассамблея ООН приняла Миграционный пакт

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, 19 декабря, большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ одобрили 152 государства. Пять стран — Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты — выступили против. Еще двенадцать членов ООН воздержались, в их числе — Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Генассамблея ООН приняла Миграционный пакт

“Документ не имеет юридически обязывающей силы и не нарушает суверенитет государств, участвующих в пакте”, — подчеркнула президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, приветствовал принятие миграционного пакта.

“Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие”, — подчеркнул он.

I believe the only way to rebuild trust and move forward is collective action for the common good. The Global Compact #ForMigration gives us just that. https://t.co/6Qg07XCrH9

— António Guterres (@antonioguterres) 19 декабря 2018

Соединенные Штаты не участвовали в конкретных переговорах по разработке документа. В Германии пакт вызвал бурную дискуссию, однако в результате ФРГ проголосовала за его принятие. В Бельгии следствием спора о миграционном пакт ООН стала правительственный кризис.

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10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченную и регулируемую миграцию, впервые установил общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. Страны происхождения, транзитные страны и страны назначения в дальнейшем будут активно сотрудничать друг с другом с целью снижения нелегальной миграции.

Пакт касается таких проблем, как минимизация негативных факторов миграционных процессов, защита и интеграция мигрантов, а также повышение доступности путей регулярной миграции.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины и Государственная миграционная служба Украины распространили совместный комментарий относительно принятия Глобального соглашения о безопасной, упорядоченную и законную миграцию.

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