Генасамблея ООН прийняла Міграційний пакт

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Учасники Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку в середу, 19 грудня, більшістю голосів прийняли Пакт щодо біженців. Документ схвалили 152 держави. П’ять країн — Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія і Сполучені Штати — виступили проти. Ще дванадцять членів ООН утрималися, в їх числі — Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.