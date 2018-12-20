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Генасамблея ООН прийняла Міграційний пакт

Київ • УНН

 • 12972 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Учасники Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку в середу, 19 грудня, більшістю голосів прийняли Пакт щодо біженців. Документ схвалили 152 держави. П’ять країн — Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія і Сполучені Штати — виступили проти. Ще дванадцять членів ООН утрималися, в їх числі — Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

Генасамблея ООН прийняла Міграційний пакт

“Документ не має юридично зобов’язуючої сили й не порушує суверенітет держав, що беруть участь в пакті”, — підкреслила президент Генасамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, у свою чергу, привітав ухвалення міграційного пакту.

“Я вірю, що колективна дія заради загального блага є єдиним способом відновити довіру”, — підкреслив він.

Сполучені Штати не брали участь в конкретних переговорах по розробці документа. У Німеччині пакт викликав бурхливу дискусію, проте в результаті ФРН проголосувала за його прийняття. У Бельгії наслідком спору про міграційний пакт ООН стала урядова криза.

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10 грудня учасники міжурядової конференції ООН в Марокко підписали Всесвітній пакт про безпечну, впорядковану і регульовану міграцію, який вперше встановив загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами. Країни походження, транзитні країни та країни призначення надалі будуть активніше співпрацювати один з одним з метою зниження нелегальної міграції.

Пакт стосується таких проблем, як мінімізація негативних чинників міграційних процесів, захист і інтеграція мігрантів, а також підвищення доступності шляхів регулярної міграції.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України і Державна міграційна служба України поширили спільний коментар щодо ухвалення Глобальної угоди про безпечну, впорядковану та законну міграцію.

I believe the only way to rebuild trust and move forward is collective action for the common good. The Global Compact #ForMigration gives us just that. https://t.co/6Qg07XCrH9

— António Guterres (@antonioguterres) 19 грудня 2018 р.

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