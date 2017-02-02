Г.Зубко расскажет в Совете Европы о ситуации в Авдеевке

"2 февраля 2017 г. в городе Страсбург, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко выступит на заседании Совета Европы с докладом на тему "Децентрализация в Украине: достижения и перспективы". А также проинформирует европейское сообщество о чрезвычайной ситуации в городе Авдеевка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках мероприятия запланирована встреча Геннадия Зубко с Генеральным секретарем Совета Европы Торбьерном Ягландом.