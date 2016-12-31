Франция настояла на немедленном перемирии в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Франция настаивает на немедленном перемирии в Сирии, заявил в субботу представитель республики в ООН, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Франция рассчитывает на то, что перемирие будет осуществлено эффективно и немедленно", - заявил он, выступая на заседании СБ ООН.
Он также подчеркнул, что главное опасение Парижа "связано с серьезным недоверием, которое существует между различными сторонами в Сирии".
Также представитель Франции отметил, что "передача политической власти является необходимым условием для достижения мира в Сирии".
Как сообщал УНН, Совет Безопасности ООН единогласно принял в субботу предложенную Россией и Турцией резолюцию в поддержку прекращения огня в Сирии.