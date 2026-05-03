Франция и Германия предлагают Украине «символическое» членство в ЕС — FT

Киев • УНН

 • 2564 просмотра

План предусматривает места в Европарламенте без права голоса и доступ к рынку без субсидий. Также предлагается привлечение к взаимной обороне Евросоюза.

Франция и Германия по отдельности выступили с идеей предложить Украине форму "ассоциированного членства" в Европейском Союзе. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, согласно этому формату, Киев имел бы места в совете министров и Европейском парламенте без права голоса.

Германия предложила, чтобы Украина имела собственного "ассоциированного" комиссара, но без формальных полномочий. Украина была бы частью внешней политики ЕС с самого начала и получила бы постепенную интеграцию в единый рынок и другие программы ЕС, но не имела бы раннего доступа к сельскохозяйственным или региональным субсидиям

- говорится в статье.

По словам специального советника Института Жака Делора Себастьяна Майяра, французско-немецкий подход предоставил бы Украине "надежную перспективу вступления, одновременно поощряя ее продолжать реформы, необходимые для полного членства". В то же время это "подготовило бы общественное мнение" в остальных странах ЕС к будущему вступлению Украины "без спешки". По мнению Майяра, крайне важно, чтобы Украина рассматривала этот план как "надежный" путь к полному членству. Риск, однако, заключается в том, что Украина может расценить это как постоянную комнату ожидания для европейцев второго сорта.

Внутри Комиссии существует определенный скептицизм относительно юридической жизнеспособности символического или ассоциированного членства, но также и определенное облегчение от того, что столицы сейчас занимаются этой дилеммой. Комиссия должна представить официальные предложения, которые, вероятно, будут предусматривать больше конкретизации французско-немецкого подхода, чем попытки возродить пробный план расширения

- пишет издание.

"Немедленный вступ невозможен": Мерц предлагает интегрировать Украину в ЕС без права голоса25.04.26, 01:38 • 19870 просмотров

Также указывается, что одна из сфер, где ЕС мог бы сделать более существенное предложение, - это безопасность.

Франция и Германия выступают за включение Украины в пункт ЕС о взаимной обороне, хотя практические последствия неясны. Более глубокое сотрудничество в оборонной промышленности и долгосрочная финансовая поддержка вооруженных сил Украины также могут быть частью этого. Членство в новом Европейском совете безопасности, в который также могут войти Великобритания и другие союзники, может быть привлекательным. В целом, сосредоточение на безопасности принесет пользу Украине, а также подчеркнет для европейцев, что Украина может сделать для них

- отмечают авторы.

Они добавляют, что если бы Черногория, один из лидеров на пути к вступлению в ЕС, достигла быстрого прогресса, это показало бы Украине и другим претендентам, что Брюссель действительно вернулся к процессу расширения после 13-летней паузы. Если же ЕС быстро примет Исландию, которая уже является членом единого рынка, но стремится к полноценному членству из соображений безопасности, это показало бы, что блок может действовать стратегически, как это необходимо в случае Украины.

Напомним

Украина планирует открыть все шесть переговорных кластеров до июля и вступить в ЕС в 2027 году. Об этом заявил вице-премьер-министр Тарас Качка.

Политических преград для вступления Украины в ЕС не существует - замглавы ОП Жовква01.05.26, 09:17 • 3880 просмотров

Вадим Хлюдзинский

