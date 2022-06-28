Финляндия выделит еще 70 млн евро на помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Финляндия выделит Украине дополнительные 70 млн евро на гуманитарную помощь и развитие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter МИД страны.
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"Финляндия решила предоставить дополнительные 70 млн евро на сотрудничество по развитию и гуманитарную помощь Украине. Долгосрочное сотрудничество Финляндии по развитию Украины сосредоточено на образовании, верховенстве права, энергетике и климатической устойчивости", – говорится в сообщении.
Finland has decided to grant additional EUR 70 million to development cooperation and humanitarian aid to Ukraine.
Finland’s long-term development cooperation in Ukraine focuses on education, rule of law, energy and climate resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vUNi52VZBv
Напомним
10 июня стало известно, что президент Финляндии Саули Нийнисте принял решение передать Украине дополнительную военную помощь, в которую войдет оборонная техника.