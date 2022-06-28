Фінляндія виділить ще 70 млн євро на допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Фінляндія виділить Україні додаткові 70 млн євро на гуманітарну допомогу і розвиток. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter МЗС країни.
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"Фінляндія вирішила надати додаткові 70 млн євро на співпрацю з розвитку та гуманітарну допомогу Україні. Довгострокова співпраця Фінляндії з питань розвитку України зосереджена на освіті, верховенстві права, енергетиці та кліматичній стійкості", – ідеться у повідомленні.
Finland has decided to grant additional EUR 70 million to development cooperation and humanitarian aid to Ukraine.
Finland’s long-term development cooperation in Ukraine focuses on education, rule of law, energy and climate resilience.#StandWithUkraine pic.twitter.com/vUNi52VZBv
Нагадаємо
10 червня стало відомо, що президент Фінляндії Саулі Нійністе ухвалив рішення передати Україні додаткову військову допомогу, в яку увійде оборонна техніка.