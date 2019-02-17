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Фильм "Синонимы" завоевал главную награду Берлинале

Фильм "Синонимы" завоевал главную награду Берлинале

Киев  •  УНН

 • 14089 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Фильм “Синонимы” (Synonyms) израильского режиссера Надава Лапида завоевал “Золотого медведя” — главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля. Об этом объявило в субботу на торжественной церемонии жюри киносмотра, передает УНН.

Картина является совместным проектом французских, израильских и германских кинематографистов и рассказывает о молодом израильтянине, который прибыл во Францию, чтобы сбежать от себя и своей национальности. Эту проблему он надеется решить, став французом. Фильм отчасти автобиографический: первые 25 лет своей жизни Лапид считал, что случайно родился в Израиле, а на самом деле он - француз. Основываясь на собственном опыте, режиссер исследует проблемы, с которыми может столкнуться человек на новом месте.

Гран-при жюри фестиваля, который считается вторым по престижу призом, получила лента "По воле божьей" Франсуа Озона (By the Grace of God, Франция). Лучшим актером стал Ван Цзинчунь, сыгравший в фильме "Прощай, сын мой" (So Long, My Son, Китай) режиссера Ван Сяошуая. Награду за лучшую женскую роль получила 49-летняя китайская актриса Юн Мэй, снявшаяся в этой же картине.

Статуэтки медведя за режиссуру удостоилась Ангела Шанелек за ленту "Я была дома, но" (I Was at Home, But, Германия - Сербия). Фильм "Пираньи" (Piranhas, Италия) Клаудио Джиованнези получил награду за лучший сценарий. Лучшим короткометражным фильмом признана картина Флориана Фишера и Йоханеса Крелла "Умбра".

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Справка УНН: Первый Берлинский фестиваль открылся 6 июня 1951 года лентой Альфреда Хичкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Он проводился по инициативе офицера армии США Оскара Мартея, который в союзнических войсках занимался вопросами кинематографа. Директором смотра стал кинокритик Альфред Бауэр.

Тогда награды фестиваля назывались "Берлинские медведи", их удостаивались исключительно голливудские картины. По итогам первого конкурса одного "Берлинского медведя" получил диснеевский мультфильм "Золушка".

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд с Каннским и Венецианским фестивалями. Если раньше немецкий форум проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане он вышел на новый уровень.

Из года в год сеансы посещают в общей сложности более 300 тыс. человек. В разных программах представлены сотни лент, аккредитацию запрашивают тысячи журналистов со всего мира.

Как сообщал УНН, на красной дорожке Берлинского международного кинофестиваля (Берлинале) состоялся флешмоб в поддержку украинских политзаключенных в РФ и, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова.

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