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Фільм "Синоніми" завоював головну нагороду Берлінале

Фільм "Синоніми" завоював головну нагороду Берлінале

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. Фільм "Синоніми" (Synonyms) ізраїльського режисера Надавові Лапіда завоював "Золотого ведмедя" - головну нагороду 69-го Берлінського кінофестивалю. Про це оголосило в суботу на урочистій церемонії журі кіноогляду, передає УНН.

Картина є спільним проектом французьких, ізраїльських і німецьких кінематографістів і розповідає про молодого ізраїльтянина, який прибув до Франції, щоб втекти від себе і своєї національності. Цю проблему він сподівається вирішити, ставши французом. Фільм частково автобіографічний: перші 25 років свого життя Лапід вважав, що випадково народився в Ізраїлі, а насправді він - француз. Грунтуючись на власному досвіді, режисер досліджує проблеми, з якими може зіткнутися людина на новому місці.

Гран-прі журі фестивалю, який вважається другим по престижу призом, отримала стрічка "З волі божої" Франсуа Озона (By the Grace of God, Франція). Кращим актором став Ван Цзінчунь, який зіграв у фільмі "Прощай, сину мій" (So Long, My Son, Китай) режисера Ван Сяошуая. Нагороду за кращу жіночу роль отримала 49-річна китайська актриса Юн Мей, яка знялася в цій же картині.

Статуетку ведмедя за режисуру отримала Ангела Шанелек за стрічку "Я була вдома, але" (I Was at Home, But, Німеччина - Сербія). Фільм "Піраньї" (Piranhas, Італія) Клаудіо Джіованнезі отримав нагороду за кращий сценарій. Кращим короткометражним фільмом визнано картину Флоріана Фішера і Йоханеса Крелль "Умбра".

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Довідка УНН: Перший Берлінський фестиваль відкрився 6 червня 1951 року стрічкою Альфреда Хічкока "Ребекка" (Rebecca, 1940). Він проводився з ініціативи офіцера армії США Оскара Мартея, який в союзницьких військах займався питаннями кінематографа. Директором огляду став кінокритик Альфред Бауер.

Тоді нагороди фестивалю називалися "Берлінські ведмеді", їх удостоювалися виключно голлівудські картини. За підсумками першого конкурсу одного "Берлінського ведмедя" отримав диснеївський мультфільм "Попелюшка".

Зараз Берлінале по престижу все частіше ставлять в один ряд з Канським і Венеціанським фестивалями. Якщо раніше німецький форум програвав своїм старшим братам хоча б за складом зіркових гостей, то в останнє десятиліття в цьому плані він вийшов на новий рівень.

Кожного року сеанси фестивалю відвідують в цілому понад 300 тисяч осіб. У різних програмах представлені сотні стрічок, акредитацію запитують тисячі журналістів з усього світу.

Як повідомляв УНН, на червоній доріжці Берлінського міжнародного кінофестивалю (Берлінале) відбувся флешмоб на підтримку українських політв'язнів у РФ та, зокрема, українського режисера Олега Сенцова.

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