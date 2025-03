Фанаты The Beatles отпраздновали 50-летие фотографии с обложки Abbey Road

Впоследствии этот переход стал культовым местом для туристов, которые приходят к нему, чтобы сделать свою версию той фотографии. 8 августа на Эбби-роуд возникли серьезные пробки, поскольку переход окружили большие группы поклонников The Beatles.

Как свидетельствуют кадры телеканала Sky News, среди тех, кто пересекал улицу, были и люди одетые так, как выглядела группа The Beatles на фото, фанаты имели даже такие же прически. На оригинальном снимке участники квартета двигались в ряд: первым шел Джон Леннон, за ним — Ринго Старр, далее — Пол Маккартни и замыкал цепочку Джордж Харрисон. Первые трое музыкантов были одеты в костюмы — белый, черный и серый, а Харрисон — в синие джинсы и такую же по цвету рубашку. Примечательно, что Маккартни переходил улицу босиком.

[SKY] Beatles fans mark 50th anniversary of iconic Abbey Road album cover https://t.co/sAl3ZCgbPs | @SkyNews pic.twitter.com/5UZoGtAzpZ

— Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) August 8, 2019

Автором этой фотографии стал шотландский фотограф Аян Макмиллан, который сделал тогда шесть кадров. Пятый дубль оказался наиболее удачным и в итоге стал символом альбома, который в 2009 году читатели журнала The Rolling Stones признали лучшим в творчестве The Beatles.

