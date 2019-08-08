Фанаты The Beatles отпраздновали 50-летие фотографии с обложки Abbey Road
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Поклонники группы The Beatles собрались в четверг на улице Эбби-роуд в Лондоне, чтобы отпраздновать 50-летие фотографии, на которой четверка Ливерпуля изображена на пешеходном переходе возле их студии. Это фото, сделанное 8 августа 1969 года, стало обложкой альбома Abbey Road, который принято считать одним из самых успешных во всей карьере The Beatles. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.
Впоследствии этот переход стал культовым местом для туристов, которые приходят к нему, чтобы сделать свою версию той фотографии. 8 августа на Эбби-роуд возникли серьезные пробки, поскольку переход окружили большие группы поклонников The Beatles.
Как свидетельствуют кадры телеканала Sky News, среди тех, кто пересекал улицу, были и люди одетые так, как выглядела группа The Beatles на фото, фанаты имели даже такие же прически. На оригинальном снимке участники квартета двигались в ряд: первым шел Джон Леннон, за ним — Ринго Старр, далее — Пол Маккартни и замыкал цепочку Джордж Харрисон. Первые трое музыкантов были одеты в костюмы — белый, черный и серый, а Харрисон — в синие джинсы и такую же по цвету рубашку. Примечательно, что Маккартни переходил улицу босиком.
[SKY] Beatles fans mark 50th anniversary of iconic Abbey Road album cover https://t.co/sAl3ZCgbPs | @SkyNews pic.twitter.com/5UZoGtAzpZ— Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) August 8, 2019
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Автором этой фотографии стал шотландский фотограф Аян Макмиллан, который сделал тогда шесть кадров. Пятый дубль оказался наиболее удачным и в итоге стал символом альбома, который в 2009 году читатели журнала The Rolling Stones признали лучшим в творчестве The Beatles.
Напомним, убийца Джона Леннона заявил, что “колебался” перед преступлением.