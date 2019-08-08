Фанати The Beatles відсвяткували 50-річчя фотографії з обкладинки Abbey Road
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Шанувальники групи The Beatles зібралися в четвер на вулиці Еббі-роуд у Лондоні, щоб відсвяткувати 50-річчя фотографії, на якій четвірка Ліверпуля відображена на пішохідному переході біля їх студії. Це фото, зроблене 8 серпня 1969, стало обкладинкою альбому Abbey Road, який прийнято вважати одним з найуспішніших у всій кар’єрі The Beatles. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.
Згодом цей перехід став культовим місцем для туристів, які приходять до нього, щоб зробити свою версію тієї фотографії. 8 серпня на Еббі-роуд виникли серйозні пробки, оскільки перехід оточили великі групи шанувальників The Beatles.
Як свідчать кадри телеканалу Sky News, серед тих, хто перетинав вулицю, були і люди одягнені саме так, як виглядав гурт The Beatles на фото, фанати мали навіть такіж зачіски. На оригінальному знімку учасники квартету рухалися в ряд: першим йшов Джон Леннон, за ним — Рінго Старр, далі — Пол Маккартні і замикав ланцюжок Джордж Харрісон. Перші троє музикантів були одягнені в костюми — білий, чорний і сірий, а Харрісон — у сині джинси і таку ж за кольором сорочку. Примітно, що Маккартні переходив вулицю босим.
[SKY] Beatles fans mark 50th anniversary of iconic Abbey Road album cover https://t.co/sAl3ZCgbPs | @SkyNews pic.twitter.com/5UZoGtAzpZ— Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) August 8, 2019
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Автором цієї фотографії став шотландський фотограф Аян Макміллан, який зробив тоді шість кадрів. П’ятий дубль виявився найбільш вдалим і в підсумку став символом альбому, який у 2009 році читачі журналу The Rolling Stones визнали найкращим у творчості The Beatles.
Нагадаємо, вбивця Джона Леннона заявив, що “вагався” перед злочином.