Фанати The Beatles відсвяткували 50-річчя фотографії з обкладинки Abbey Road

Згодом цей перехід став культовим місцем для туристів, які приходять до нього, щоб зробити свою версію тієї фотографії. 8 серпня на Еббі-роуд виникли серйозні пробки, оскільки перехід оточили великі групи шанувальників The Beatles.

Як свідчать кадри телеканалу Sky News, серед тих, хто перетинав вулицю, були і люди одягнені саме так, як виглядав гурт The Beatles на фото, фанати мали навіть такіж зачіски. На оригінальному знімку учасники квартету рухалися в ряд: першим йшов Джон Леннон, за ним — Рінго Старр, далі — Пол Маккартні і замикав ланцюжок Джордж Харрісон. Перші троє музикантів були одягнені в костюми — білий, чорний і сірий, а Харрісон — у сині джинси і таку ж за кольором сорочку. Примітно, що Маккартні переходив вулицю босим.

[SKY] Beatles fans mark 50th anniversary of iconic Abbey Road album cover https://t.co/sAl3ZCgbPs | @SkyNews pic.twitter.com/5UZoGtAzpZ

— Be Informed. When It Happens. (@_MrDavidJones) August 8, 2019

Автором цієї фотографії став шотландський фотограф Аян Макміллан, який зробив тоді шість кадрів. П’ятий дубль виявився найбільш вдалим і в підсумку став символом альбому, який у 2009 році читачі журналу The Rolling Stones визнали найкращим у творчості The Beatles.

