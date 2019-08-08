Фанати The Beatles відсвяткували 50-річчя фотографії з обкладинки Abbey Road

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Шанувальники групи The Beatles зібралися в четвер на вулиці Еббі-роуд у Лондоні, щоб відсвяткувати 50-річчя фотографії, на якій четвірка Ліверпуля відображена на пішохідному переході біля їх студії. Це фото, зроблене 8 серпня 1969, стало обкладинкою альбому Abbey Road, який прийнято вважати одним з найуспішніших у всій кар’єрі The Beatles. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky News.