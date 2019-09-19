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Facebook представил новые модели устройств для видеосвязи

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Корпорация Facebook обновила линейку своих устройств Portal для разговоров по видеосвязи. Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном в среду на его сайте, передает УНН.

Facebook впервые продемонстрировала смарт-динамики с экраном и камерой под названием Portal в октябре 2018 года. В компании тогда заявили, что устройства предназначены для разговоров по видеосвязи, к примеру, с помощью приложения Messenger. Компания первоначально представила две модели: Portal с дисплеем диагональю 10 дюймов (25,4 см) и Portal с диагональю 15,6 дюйма (39,6 см). Программное обеспечение устройств позволяет определить, сколько людей находятся в комнате во время беседы, и сфокусировать камеру на них.

В среду Facebook показала стандартный Portal в новом дизайне, а также Portal Mini с восьмидюймовым (20,36 см) экраном. Кроме того, компания впервые продемонстрировала устройство под названием Portal TV. Это приставка к телевизору, не имеющая экрана, с камерой и микрофоном. При подключении к телевизору устройство позволяет разговаривать по нему по видеосвязи и применять к изображению эффекты дополненной реальности.

Facebook has updated its AI technology to make it even easier for Portal’s camera to follow you around the room. What could go wrong? https://t.co/akFlt9mcv8

— WIRED (@WIRED) September 18, 2019

В компании отмечают, что устройства Portal позволяют двум пользователям одновременно смотреть одно и то же видео на платформе Facebook Watch. Если собеседники хотят обменяться мнениями о просмотренном, воспроизведение автоматически приостанавливается.

Как сообщал УНН, Facebook удалил фиктивные учетные записи из Украины и Ирака.

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