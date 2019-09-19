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Facebook представив нові моделі пристроїв для відеозв'язку

Facebook представив нові моделі пристроїв для відеозв'язку

Київ • УНН

 • 19530 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Корпорація Facebook оновила лінійку своїх пристроїв Portal для розмов по відеозв’язку. Про це йдеться в заяві компанії, опублікованій в середу на її сайті, передає УНН.

Facebook вперше продемонструвала смарт-динаміки з екраном і камерою під назвою Portal в жовтні 2018 року. У компанії тоді заявили, що пристрої призначені для розмов по відеозв’язку, наприклад, за допомогою програми Messenger. Компанія спочатку представила дві моделі: Portal з дисплеєм діагоналлю 10 дюймів (25,4 см) і Portal + з діагоналлю 15,6 дюйма (39,6 см). Програмне забезпечення пристроїв дозволяє визначити, скільки людей перебувають в кімнаті під час бесіди, і сфокусувати камеру на них.

У середу Facebook показала стандартний Portal в новому дизайні, а також Portal Mini з восьмидюймовим (20,36 см) екраном. Крім того, компанія вперше продемонструвала пристрій під назвою Portal TV. Це приставка до телевізора, що не має екрану, з камерою і мікрофоном. При підключенні до телевізора пристрій дозволяє розмовляти по ньому по відеозв’язку і застосовувати до зображення ефекти доповненої реальності.

Facebook has updated its AI technology to make it even easier for Portal's camera to follow you around the room. What could go wrong? https://t.co/akFlt9mcv8

— WIRED (@WIRED) September 18, 2019

У компанії відзначають, що пристрої Portal дозволяють двом користувачам одночасно дивитися одне й те ж відео на платформі Facebook Watch. Якщо співрозмовники хочуть обмінятися думками про переглянуте, відтворення автоматично призупиняється.

Як повідомляв УНН, Facebook видалив фіктивні облікові записи з України та Іраку.

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