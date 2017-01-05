Экс-премьера Косово арестовали во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Во Франции полиция арестовала бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово, а также экс-фигуранта судебного процесса в Гаагском трибунале Рамуша Харадиная, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МТБЮ) подозревал экс-премьера и одного из бывших командиров "Освободительной армии Косово" в том, что он был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства, пытки и жестокое обращение, нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, он требовал приговорить его к 20 годам тюремного заключения.
В Сербии Р.Харадинай, был полевым командиром косовских албанцев во время войны 1998-99 годов, считается военным преступником.
Р.Харадинай занимал пост премьера Косово в 2004-2005 годах. Также отмечается, что Р.Харадинай дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был оправдан.
Подробности ареста не уточняются.