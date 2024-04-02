Экс-командующий НАТО: путин может попытаться расшевелить Балканы, чтобы отвлечь Запад от Украины

Чтобы отвлечь внимание НАТО от своего незаконного вторжения в Украину, россия разжигает политическую ситуацию и усиливает религиозные распри в Косово и Боснии. Об этом в колонке для Bloomberg пишет адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис, передает УНН.

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Он пишет, что западные Балканы являются привлекательной целью для российских политиков, которые хотят попытаться расширить российское влияние и подорвать участие Организации Североатлантического договора и Европейского Союза в этой части Европы.

Ставридис напоминает, что после распада Югославии в балканских войнах 1991-2001 годов погибло до 105 000 человек. Поэтому до сих пор сохраняется напряженность между римо-католиками в Хорватии, православными христианами преимущественно в Сербии и мусульманами в Албании, Косово и Боснии.

путин стремится воспользоваться этой незавершенной историей. Он знает, что если страны-члены НАТО будут снова втянуты в охрану порядка на неспокойных Балканах, это отвлечет их внимание от поддержки Украины - пишет Ставридис.

По его мнению, российские власти работают над дестабилизацией ситуации в Косово, Боснии и Герцеговины, поскольку для россии выгодно было бы расшевелить ситуацию в других частях Европы, пытаясь ослабить доверие к НАТО и отвлечь Альянс от поддержки Украины.

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Чтобы предотвратить это Ставридис предлагает увеличить количество миротворцев, развернутых в Косово сейчас, для опережения беспорядков, которые пытается разжечь Путин.

Это стало бы примером эффективного регионального распределения усилий в рамках Альянса: Страны НАТО на Балканах и поблизости (например, Греция и Италия) могут сосредоточиться на этом регионе. Восточноевропейские и североевропейские члены Альянса могут возглавить усилия по Украине. Крупные страны на западе - Франция, Германия, Великобритания и США - имеют достаточно ресурсов для участия в обоих процессах - добавляет адмирал.

Также он напоминает, что россия может развязать на Балканах так называемую гибридную войну, используя социальные сети, дезинформационные кампании и пророссийскую пропаганду для создания напряженности. Поэтому НАТО должно использовать свои собственные информационные сети для разоблачения и противодействия этим ложным нарративам.

Если россияне решат поднять ставки, они могут применить кибератаки против электросетей и других жизненно важных объектов в Косово и несербских частях Боснии. Это создаст путаницу и усилит социальное недовольство. НАТО может предоставить балканским союзникам и друзьям лучшие системы киберзащиты - отмечает Ставридис.

Также НАТО может использовать экономические стимулы, которые могут противодействовать российскому вмешательству. Например для Сербии и Боснии и Герцеговины, которые стремятся к членству в ЕС.

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