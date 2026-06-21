Экс-депутат Сейма возвращает польскую награду из-за решения Навроцкого относительно Зеленского

Фото: www.facebook.com/piotr.fogler

Бывший депутат Сейма Польши Пётр Фоглер заявил, что символически возвращает свой Золотой Крест Заслуги президенту Польши Каролю Навроцкому. Так он выразил протест против решения польского лидера лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла, передает УНН со ссылкой на публикацию политика в Facebook.

Детали

По его словам, возвращение награды является жестом протеста против действий Навроцкого и знаком солидарности с Украиной, которая продолжает борьбу против российской агрессии.

Бывший польский парламентарий заявил, что возвращает награду именно нынешнему президенту Польши, а не тому главе государства, который ему её вручал.

Я символически возвращаю эту награду этому президенту в знак протеста против бессмысленного решения о лишении ордена президента Украины - Украины, которая борется - заявил Фоглер.

Он также подчеркнул, что его жест направлен против решения действующего президента Польши Кароля Навроцкого.

В то же время отметим, что в случае Фоглера пока речь идет именно о его публичном заявлении о символическом возвращении награды. Отдельного официального подтверждения от канцелярии президента Польши о возвращении награды пока не было.

Контекст

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла - высшей государственной награды Польши. Свое решение он объяснил тем, что Зеленский согласился на присвоение одному из подразделений Вооруженных сил Украины названия Герои УПА.

После этого Зеленский сообщил, что возвращает Польше орден Белого Орла. Украинская сторона подчеркивала, что награда воспринималась как признание заслуг не только президента, но и украинского народа и украинской армии.

Решение Навроцкого вызвало политическую реакцию как в Украине, так и в Польше. Часть украинских чиновников и дипломатов также заявили об отказе от польских государственных наград или намерении их вернуть.

Кто такой Пётр Фоглер

Пётр Фоглер - польский политик, предприниматель и бывший депутат Сейма Польши первого созыва. Он был парламентарием в 1991–1993 годах.

"Золотой Крест Заслуги" Фоглер получил в 2005 году. Тогда награду ему вручил президент Польши Александр Квасьневский за заслуги в сфере местного самоуправления.

Напомним

Экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о возвращении Рыцарского креста Ордена Заслуг Республики Польша, который получил в 2011 году. Он принял это решение в знак солидарности с Украиной и президентом Зеленским.