Новые мины "Пряник" в Херсоне – как россия готовится покрывать города Украины взрывчаткой
Каре в переломные периоды жизни: помогает ли изменение внешности пережить кризис
Украина ждет посланников Трампа - в МИД заявили об открытости к визиту и продолжению работы над гарантиями безопасности с США
Цены на топливо должны снизиться на фоне подешевения нефти, с запасами стабильно - Премьер
Зеленский после соглашения Трампа с Ираном повторил о готовности зеркального ответа на прекращение огня россией
Как выбрать детский сад и не навредить ребенку - советы психолога для родителей
Трамп объявил о приостановке атак на Иран на две недели
Возможен ли ядерный удар США по Ирану и что будет дальше с войной на Ближнем Востоке
Умер легендарный тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу
Выборы в Венгрии под угрозой манипуляций, Орбан может отменить голосование - эксперт
Джей Ди Вэнс опроверг обещания США о прекращении огня в Ливане

Киев • УНН

 • 1288 просмотра

Вице-президент США заявил, что перемирие с Ираном не касается Ливана. Любые утверждения об обратном он назвал пропагандой или стратегической ошибкой.

Джей Ди Вэнс опроверг обещания США о прекращении огня в Ливане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Израиль не обещали прекращать огонь в Ливане на фоне договоренностей с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Подробности

По словам Вэнса, любые заявления об обратном являются пропагандой или ошибкой, которую можно назвать "глупостью". Как сказал Вэнс, "срывать крупную сделку из-за ситуации в соседней стране было бы стратегической ошибкой".

Если Иран хочет допустить распад этих переговоров – в конфликте, где их так сильно цепляли – из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения и о котором Соединенные Штаты никогда не говорили, что он является частью прекращения огня, то это в конечном итоге их выбор

сказал вице-президент США.

Он добавил, что Тегеран может стать жертвой собственной иллюзии, ведь иранцы просто "думали", что прекращение огня распространяется на Ливан.

Контекст

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о нарушении режима прекращения огня в нескольких местах на Ближнем Востоке.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что прекращение огня в рамках операции против Ирана не касается группировки "Хезболла", против которой военные продолжают действия в Ливане.

Напомним

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут на переговоры после прекращения огня.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Джей Ди Вэнс
Армия обороны Израиля
Ливан
Тегеран
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран