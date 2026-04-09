Джей Ди Вэнс опроверг обещания США о прекращении огня в Ливане

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Израиль не обещали прекращать огонь в Ливане на фоне договоренностей с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

По словам Вэнса, любые заявления об обратном являются пропагандой или ошибкой, которую можно назвать "глупостью". Как сказал Вэнс, "срывать крупную сделку из-за ситуации в соседней стране было бы стратегической ошибкой".

Если Иран хочет допустить распад этих переговоров – в конфликте, где их так сильно цепляли – из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения и о котором Соединенные Штаты никогда не говорили, что он является частью прекращения огня, то это в конечном итоге их выбор сказал вице-президент США.

Он добавил, что Тегеран может стать жертвой собственной иллюзии, ведь иранцы просто "думали", что прекращение огня распространяется на Ливан.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о нарушении режима прекращения огня в нескольких местах на Ближнем Востоке.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что прекращение огня в рамках операции против Ирана не касается группировки "Хезболла", против которой военные продолжают действия в Ливане.

Накануне премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что делегации США и Ирана прибудут на переговоры после прекращения огня.

