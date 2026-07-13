Дожди с грозами и до 28° тепла - прогноз погоды на 13 июля
Киев • УНН
Ночью без осадков, днем в Украине, кроме юго-востока, дожди и грозы. Температура днем 23-28°, в западных областях 20-25°.
Дожди с грозами ожидаются в Украине 13 июля, температура воздуха достигнет 28° тепла днем, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
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По прогнозу, сегодня переменная облачность.
Ночью без осадков, в северо-восточной части страны и в Одесской области, днем в Украине, кроме юго-востока, дожди, местами грозы.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем в восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 12-17°, днем 23-28°; в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°.
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