Дожди с грозами и 32-градусная жара - прогноз погоды на 24 июня

В Украине 24 июня ожидаются дожди на юге, в Карпатском регионе и в центре, местами с грозами, и жара до 32° тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По данным синоптиков, сегодня переменная облачность. В южной части, ночью местами и в Карпатском регионе и центральных областях кратковременный дождь, на юге страны днем грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юге страны 17-22°; днем 24-29°, в южной части и местами в центральных областях 27-32°.

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