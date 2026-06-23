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В Европе готовятся к новым рекордам на фоне волны жары

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

Смертоносная жара угрожает новыми температурными рекордами в Великобритании, из-за чего движение поездов прервано, а больницы готовятся к наплыву пациентов. Во Франции жара уже привела к смерти детей и пожилых людей.

В Европе готовятся к новым рекордам на фоне волны жары

Европа во вторник готовилась к новым экстремальным погодным условиям на фоне того, как смертоносная жара угрожала новыми температурными рекордами в Великобритании, из-за чего движение поездов было прервано, а больницы по всему континенту готовились к наплыву пациентов, пострадавших от жары, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Последняя волна жары вызвала опасения относительно последствий экстремальной погоды, вызванной изменением климата, для уязвимых людей, одновременно заставив отменить мероприятия на свежем воздухе, вызвав транспортный хаос и закрытие школ.

Это произошло всего через месяц после предыдущего периода необычно высоких температур, который охватил Западную Европу, и ученые предупреждают, что все более частые, продолжительные и интенсивные периоды экстремальной жары являются четким показателем глобального потепления, вызванного человеком.

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Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню должен был провести кризисную встречу во вторник, сообщил помощник, после того, как метеорологическая служба Meteo France сообщила, что средняя температура в стране побила рекорд за июнь.

Средняя дневная и ночная температура в понедельник достигла 29,2°C, превысив предыдущий максимум, достигнутый 30 июня 2025 года, согласно предварительным данным, тогда как в центральном селе Шатомеян была зафиксирована жаркая 43,3°C.

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Французские власти обвинили экстремальную погоду в смерти двух детей в возрасте двух и четырех лет, которых нашли в понедельник в их семейном автомобиле на парковке жилого дома в южном городе Карпантра.

Накануне трое пожилых людей умерли в своем доме в Жиронде на юго-западе в результате высоких температур.

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Через несколько недель после того, как Великобритания побила свой майский температурный рекорд, британская метеорологическая служба опубликовала предупреждение высшего уровня о погоде лишь во второй раз в своей истории, оно охватывало некоторые части Англии на среду и четверг.

"Сейчас, вероятно, будет побита текущая самая высокая температура за всю историю наблюдений в июне, которая составляла 35,6°C, зафиксированная в Саутгемптоне в июне 1976 года и на Камден-сквер в июне 1957 года", – сообщил Met Office.

Этот рубеж должен быть преодолен уже во вторник на юге Англии, где метеослужба ожидает максимумов на уровне 37°C, прежде чем температура потенциально поднимется до 40°C в некоторых местах в среду и четверг.

Предупреждение действует с утра среды до вечера четверга и охватывает большую территорию центральной и южной Англии, включая Лондон и Бирмингем, два крупнейших города Великобритании.

Школы на юго-западе Англии заявили, что планируют завершить день раньше, а железнодорожная компания заявила, что отменяет или изменяет некоторые свои рейсы из Лондона из-за "суровых погодных условий".

Министерство здравоохранения Италии объявило "красный" уровень тревоги из-за жары в 15 городах, включая Милан и Рим, во вторник, и заявило, что в среду их количество возрастет до 16.

При "красном" уровне тревоги – самом высоком – министерство советует людям есть легкую пищу, оставаться дома в самые жаркие часы дня и обрызгиваться прохладной водой.

В столице страны транспортное управление признало, что аккумуляторы новых электрических автобусов города разряжаются к концу смены водителей из-за более интенсивного использования кондиционеров.

"Мы организуем работу транспортного управления Atac, чтобы справиться с этой необычной жарой", – цитирует газета Corriere della Sera заявление транспортного управления Atac.

В столице Испании, Мадриде, где в понедельник температура достигла пика в 40°C, мэрия создала "климатическое убежище" для бездомных и уязвимых людей, открытое с полудня до 20:00 по местному времени, которое обеспечивает водой, едой и средствами гигиены.

Метеорологическое агентство Португалии ожидает, что вторник станет пиком жары в иберийской стране.

Министр спорта и молодежи Франции Марина Феррари сообщила во вторник телеканалу France Inter, что с начала выходных утонуло около 20 человек.

Она призвала пловцов, которые направляются к водоемам страны, чтобы спастись от жары, соблюдать правила безопасности.

Это предупреждение распространилось и на Германию, где, по данным полиции, пять человек погибли в результате смертельных несчастных случаев во время плавания в течение выходных.

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Юлия Шрамко

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