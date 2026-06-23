Дожди с грозами и градом и жара до 32° - прогноз погоды на 23 июня

В Украине 23 июня ожидаются дожди, грозы и град, температура до 32°, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня будет переменная облачность.

Ночью в северной части местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; днем в Украине, кроме севера и северо-востока, умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в западных и северных областях 23-28°.

Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"