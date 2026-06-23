Дожди с грозами и градом и жара до 32° - прогноз погоды на 23 июня
Киев • УНН
Ночью местами небольшой дождь на севере, днем дожди с грозами по всей стране, кроме севера. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на западе и севере 23-28°.
В Украине 23 июня ожидаются дожди, грозы и град, температура до 32°, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, сегодня будет переменная облачность.
Ночью в северной части местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; днем в Украине, кроме севера и северо-востока, умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в западных и северных областях 23-28°.
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"20.06.26, 12:19 • 22830 просмотров