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Дожди с грозами и градом и жара до 32° - прогноз погоды на 23 июня

Киев • УНН

 • 1018 просмотра

Ночью местами небольшой дождь на севере, днем дожди с грозами по всей стране, кроме севера. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°, на западе и севере 23-28°.

Дожди с грозами и градом и жара до 32° - прогноз погоды на 23 июня

В Украине 23 июня ожидаются дожди, грозы и град, температура до 32°, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, сегодня будет переменная облачность.

Ночью в северной части местами небольшой кратковременный дождь, на остальной территории без осадков; днем в Украине, кроме севера и северо-востока, умеренные кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье местами значительные дожди.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 15-20°; днем 27-32°, в западных и северных областях 23-28°.

Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"20.06.26, 12:19 • 22830 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда