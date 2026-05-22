"Доверия к режиму лукашенко – ноль" – ЕС о возможной роли беларуси в мирных переговорах по войне в Украине

Европейский Союз не видит оснований рассматривать беларусь как возможного посредника в мирных переговорах по войне в Украине, к режиму александра лукашенко "ноль доверия". Об этом заявил спикер Еврокомиссии во время брифинга, комментируя заявления лукашенко о желании встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским и присоединиться к мирному процессу, передает УНН.

Что касается доверия к режиму лукашенко – здесь ноль доверия, поэтому даже нет смысла комментировать вопрос посредничества и стремления к долгосрочному и справедливому миру в Украине

В Евросоюзе подчеркнули, что Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию против Украины и осуществлять провокационные действия против стран ЕС.

Мы видели, как режим лукашенко продолжает поддерживать агрессивную войну россии против Украины. Кроме того, беларусь усилила свои провокационные действия против ЕС и его государств-членов – от вторжений в наше воздушное пространство до инструментализации миграции

В Брюсселе также напомнили, что именно из-за этих действий ЕС ввел санкции против белорусского режима и готов к новым ограничениям.

Именно поэтому ЕС ввел санкции против режима лукашенко и готов к дальнейшим ограничительным мерам, пока белорусские власти продолжают такую деятельность

Отдельно в ЕС прокомментировали и совместные военные учения россии и беларуси с использованием ядерного компонента.

Мы видели, на что способна россия. Мы призываем все стороны воздерживаться от ядерных угроз и избегать действий, которые могут спровоцировать дальнейшие проблемы в регионе. Мы сохраняем бдительность в отношении любых потенциальных угроз безопасности, связанных с военными учениями этих двух акторов