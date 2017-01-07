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В Германию прибыло вооружения из США для дислокации в горячих точках Востока

В Германию прибыло вооружения из США для дислокации в горячих точках Востока

Киев • УНН

 • 13516 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. В Германию прибыла первая партия вооружения из США, которая будет дислоцирована в странах Восточной Европы по плану союза НАТО, чтобы усилить военное присутствие в этом регионе из-за агрессивности России, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Сообщают, что сотни танков, самоходных артустановок и другой военной техники, уже прибыли и еще прибудут судами в порт Бремерхафен, доставят по железной дороге и своим ходом до распределительных баз в Польше накануне прибытия личного состава воинских частей США.

Оттуда войска и технику начнут в следующем месяце передислоцировать к местам постоянного базирования в Польше, странах Балтии, а также Румынии и Болгарии. Кроме того, дополнительные силы США разместят и в Германии.

Эти шаги имеют целью придать уверенности восточноевропейским союзникам США в НАТО, которые обеспокоены агрессивностью России после ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.

Как сказал во время разгрузки вооружений заместитель командующего войсками США в Европе генерал-майор Тимоти МакҐвайр, "лучший способ сохранить мир - это быть готовым".

В НАТО настаивают, что эти шаги носят чисто оборонительный характер.

Россия осуждает их как "агрессивные" и обвиняет НАТО в "дестабилизации обстановки и наращивании напряженности" у российских границ.

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