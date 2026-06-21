До +31°С и кратковременные дожди - какой будет погода в Украине 22 июня

В понедельник, 22 июня, в Украине ожидается переменная облачность. Ночью осадков не прогнозируют, однако днем в большинстве регионов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию от Укргидрометцентра.

Детали

По прогнозу, ночью на всей территории Украины будет преимущественно сухо. Без осадков должно быть на юге и юго-востоке страны. Там сохранится сухая погода, хотя облачность также будет переменной.

Ветер будет преобладать северо-западный, 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14...+19 градусов. Днем в Украине ожидается +26...+31 градус.

Немного прохладнее будет в восточных областях: ночью там прогнозируют +11...+16 градусов, днем столбик термометра покажет +23...+28 градусов тепла.

Какой будет погода в Украине 22 июня: прогноз от Наталки Диденко

В Украине в понедельник, 22 июня, погода будет в большинстве областей дневная температура составит +25...+29 градусов, местами, при более активном солнце, воздух прогреется до +30 градусов.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируют в западных и северных областях, а также на Черкасщине и Полтавщине. Вечером осадки возможны на Харьковщине. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

Чего ожидать от погоды в Киеве

По прогнозам Наталки Диденко 22 июня в украинской столице будет очень тепло, местами до умеренной жары.

Температура воздуха может достичь +30 градусов. Также местами возможны кратковременный дождь и гроза.

В Киеве завтра, в понедельник, ожидается очень теплая, до умеренной жары, до +30 градусов, погода. В столице местами предполагается кратковременный дождь и гроза. Не забывайте, что из-за жары даже небольшой дождь может мгновенно перейти хотя и в короткий, однако сильный ливень - предупредила Диденко.

Жара в Западной Европе будет достигать более +40°С, Украине она пока не угрожает

В течение недели сильная жара охватит большинство стран Западной Европы. Самая сложная ситуация ожидается во Франции и Испании, где температура может достигать и даже превышать +40 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

По словам специалистки, в ближайшие дни жара распространится почти на всю Европу, за исключением скандинавских стран.

Сильная жара будет господствовать на неделе в большинстве стран Западной Европы. Больше всего будут страдать от нее Франция и Испания, где столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов - отметила Диденко.

Как защититься от сильной жары

Синоптик посоветовала украинцам, которые находятся за границей или планируют путешествие в Европу, заранее позаботиться о защите от жары.

Совет всем, кто находится не в Украине или кто собирается в путешествие - уже подумать, как лучше защититься от чрезмерных градусов. Потому что жара как раз остановится перед нашими границами и не решится их пересечь - добавила Диденко.

Она также посоветовала следить за обновленными прогнозами погоды, носить головные уборы и иметь с собой воду.

Как всегда, следим за уточненными прогнозами погоды и не стесняемся носить широкополые шляпы и шляпки с большими полями. А также носите обязательно бутылочку или пульверизатор с водой - подытожила синоптик.

Напомним

Во Франции из-за жары до 41°C правительство созвало кризисные совещания. Жара также охватила Германию и Италию, меняя жизнь городов.