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"Дезинформация нас не разделит": МИД Польши развеивает мифы о сотрудничестве с Украиной

"Дезинформация нас не разделит": МИД Польши развеивает мифы о сотрудничестве с Украиной

Киев • УНН

 • 77861 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Искажения истории и дезинформация призваны создать разногласия и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной, указали в Министерстве иностранных дел Польши в Twitter, где привели примеры соответствующей дезинформации, пишет УНН.

Цитата:

“Дезинформация про Польшу и Украину:

  • Польша и Украина используют ревизионистскую историю, чтобы отомстить России;
  • Украина и Польша были большими победителями Второй мировой войны;
  • Польша имеет "имперские амбиции“ и выдвигает территориальные претензии к Украине”, — поделились мифами в польском МИД.

Как отметили дипломаты, искажение истории и дезинформация “призваны создать разногласия и напряженность в отношениях между Польшей и Украиной”.

Детали

При этом в польском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, в частности, что в современном мире нет места для сфер влияния.

"Дезинформация нас не разделит", - добавили в МИД Польши.

Дополнение

Как писал УНН, во вторник, 8 февраля, в Берлине в формате Веймарского треугольника президент Анджей Дуда встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Темой переговоров будет Украина.

Также ожидается, что глава МИД Польши Збигнев Рау посетит Украину.

The distortion of history and disinformation are intended to create divisions and tensions in relations between Poland and Ukraine.

Disinformation will not divide us!
#StandWithUkrainepic.twitter.com/PFvsC79kt1

— Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA)February 7, 2022

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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