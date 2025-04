"Дезінформація нас не розділить": МЗС Польщі розвіює міфи про співпрацю з Україною

Цитата:

“Дезінформація про Польщу та Україну:



Польща та Україна використовують ревізіоністську історію, щоб помститися Росії;



Україна та Польща були великими переможцями Другої світової війни;



Польща має "імперські амбіції“ і висуває територіальні претензії до України”, — поділилися міфами у польському МЗС.



Як зазначили дипломати, спотворення історії та дезінформація “покликані створити розбіжності та напруженість у відносинах між Польщею та Україною”.

Деталі

При цьому у польському зовнішньополітичному відомстві наголосили, зокрема, що у сучасному світі немає місця для сфер впливу.

“Дезінформація нас не розділить”, — додали в МЗС Польщі.

Доповнення

Як писав УНН, у вівторок, 8 лютого, у Берліні у форматі Веймарського трикутника президент Анджей Дуда зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Темою переговорів буде Україна.

Також очікується, що голова МЗС Польщі Збіґнєв Рау відвідає Україну.

The distortion of history and disinformation are intended to create divisions and tensions in relations between Poland and Ukraine.



Disinformation will not divide us!

#StandWithUkraine pic.twitter.com/PFvsC79kt1

— Ministry of Foreign Affairs (@PolandMFA) February 7, 2022

Контекст

Українська влада та західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення та посилення російської дезінформації.

Головна вимога голови Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що НАТО не розширюватиметься далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.