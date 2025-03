Детектив НАБУ из “дела Свинарчуков” увлекся акциями Tesla и Royal Caribbean Cruises

Поступления зафиксированы следующим образом:



15 июня он получил 556 тыс. грн



19 августа — 711 тыс. грн



31 августа — 757,6 тыс. грн



7 октября — 691 тыс. грн



Плюс-минус аналогичную сумму, 3 млн грн, он потратил на приобретение акций, в том числе Tesla на сумму около 100 тыс. грн. Также Литвиненко стал акционером Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Delta Air Lines Inc, Exxon Mobil Corporation, Vodafone Group PLC и прочих иностранных корпораций.

Поверхностный анализ сделок указывает, что в процессе покупки-продажи у Литвиненко могли оказаться “лишние” суммы — порядка 1,5 млн грн, выяснить происхождение которых невозможно по имеющимся в доступе данным.

В отличии от известного прототипа “Волка с Уолл-стрит”, Литвиненко не живет на полную катушку (исходя из декларации) и его доходы ограничены.

В декларации за 2019 год Литвиненко указал, что проживает с женой, двумя детьми и родственницей в киевской квартире, площадью всего 32 кв.м, которую арендует с 2015 года. То есть на каждого члена семьи приходится по 6 квадратных метров.

В собственности у Литвиненко мопед (100 тыс. грн) и Toyota Camry 2011 года (182 тыс. грн).

За весь 2019 год он получил всего 741 тыс. грн. Его жена, сотрудница Высшего совета правосудия, - 497 тыс. грн. В наличке Литвиненко указал 6,5 тыс. долларов, еще - 5 тыс. грн сбережений на банковском счету.

Также Литвиненко сообщил, что имеет не погашенный с 2015 года кредит в Ощадбанке — 11,6 тыс. грн, а также непогашенный кредит в ПриватБанке — 20 тыс. грн.

При этом в 2019 году Литвиненко заключил предварительный договор на покупку недвижимости на сумму 364 тыс. грн.

Литвиненко, напомним, фигурировал в громком “деле Свинарчуков”, когда в переписке с Андреем Рогозой — партнером Игоря Гладковского-Свинарчука (сына на тот момент замсекретаря СНБО Олега Гладковского) уточнял, какие его фирмы нужно исключить из “черного списка”, для того, чтобы они смогли выполнять оборонные заказы.

Когда “дело Свинарчуков” попало в СМИ, Литвиненко отделался “замечанием” от руководства.

Также Литвиненко имел причастность к срыву оборонного заказа между Индией и Украиной. Своим вмешательством Литвиненко едва не лишил Украину контракта на 400 млн долларов за ремонт индийских Ан-32. Усилиями послов контракт удалось восстановить, а против Литвиненко инициировали уголовное дело о госизмене, что, впрочем, не помешало ему все так же оставаться на своей должности.