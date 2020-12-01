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Детектив НАБУ зі “справи Свинарчуків” захопився акціями Tesla і Royal Caribbean Cruises

Київ • УНН

 • 20880 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Майже 3 млн грн виручив детектив НАБУ Дмитро Литвиненко від брокерської компанії INTERACTIVE BROKERS LLC за продаж акцій в 2020 році, повідомляє УНН з посиланням на декларацію правоохоронця.

Надходження зафіксовані у такий спосіб:

  • 15 червня він отримав 556 тис. грн
  • 19 серпня - 711 тис. грн
  • 31 серпня - 757,6 тис. грн
  • 7 жовтня - 691 тис. грн

Плюс-мінус аналогічну суму, 3 млн грн, він витратив на придбання акцій, у тому числі Tesla на суму близько 100 тис. грн. Також Литвиненко став акціонером Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, Delta Air Lines Inc, Exxon Mobil Corporation, Vodafone Group PLC і інших іноземних корпорацій.

Поверхневий аналіз угод вказує, що в процесі купівлі-продажу у Литвиненка могли виявитися "зайві" суми - близько 1,5 млн грн, з'ясувати походження яких неможливо за наявними в доступі даними.

На відміну від відомого прототипу "Вовка з Волл-стріт", Литвиненко не живе на повну котушку (виходячи з декларації) і його доходи обмежені.

У декларації за 2019 рік Литвиненко зазначив, що проживає з дружиною, двома дітьми і родичкою у київській квартирі, площею всього 32 кв. м, яку орендує з 2015 року. Тобто на кожного члена сім'ї припадає по 6 квадратних метрів.

У власності у Литвиненка мопед (100 тис. грн) і Toyota Camry 2011 року (182 тис. грн).

За весь 2019 рік він отримав всього 741 тис. грн. Його дружина, співробітниця Вищої ради правосуддя, - 497 тис. грн. У готівці Литвиненко вказав 6,5 тис. доларів, ще - 5 тис. грн заощаджень на банківському рахунку.

Також Литвиненко повідомив, що має не погашений з 2015 року кредит в Ощадбанку - 11,6 тис. грн, а також непогашений кредит у ПриватБанку - 20 тис. грн.

При цьому в 2019 році Литвиненко уклав попередній договір на купівлю нерухомості на суму 364 тис. грн.

Литвиненко, нагадаємо, фігурував у гучній "справі Свинарчуків", коли в листуванні з Андрієм Рогозою - партнером Ігоря Гладковського-Свинарчука (сина на той момент заступника секретаря РНБО Олега Гладковського) уточнював, які його фірми потрібно виключити з "чорного списку", для того, щоб вони змогли виконувати оборонні замовлення.

Коли "справа Свинарчуків" потрапила в ЗМІ, Литвиненко відбувся "зауваженням" від керівництва.

Також Литвиненко мав причетність до зриву оборонного замовлення між Індією і Україною. Своїм втручанням Литвиненко ледь не позбавив Україну контракту на 400 млн доларів за ремонт індійських Ан-32. Зусиллями послів контракт вдалося відновити, а проти Литвиненка ініціювали кримінальну справу про держзраду, що, утім, не завадило йому все так же залишатися на своїй посаді.

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