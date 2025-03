Госдеп США утверждает, что сирийская власть разворовывает помощь для Восточной Гуты

“Мы видели сообщения о том, что сирийский режим разворовывает гуманитарную помощь, медикаменты и припасы. Сирия и Россия могут остановить это”, — заявила Науерт.

Комментируя прибытие первого гуманитарного конвоя в пригород Дамаска, руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства отметила, что США “приветствуют столь необходимый шаг, нацеленный на оказание помощи народу Сирии”.

Конвой из 46 грузовиков доставил в Восточную Гуту продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий объем помощи составил 247 тонн.

Под контролем оппозиции остаются 80 кв. км в Восточной Гуте или примерно треть территории этого района, расположенного на шоссе Дамаск-Хомс. В воскресенье Башар Асад в беседе с журналистами в Дамаске подчеркнул, что правительственная сирийская армия будет преследовать “террористов” в Гуте, но при этом соблюдать установленные гуманитарные паузы для выхода мирных граждан.

Однако уже в понедельник Асад заявил, что правительство Сирии продолжит наступление на контролируемую повстанцами Восточную Гуту, несмотря на призывы соблюдать 30-дневное перемирие, как того требует резолюция ООН.

Напомним, во время телефонных переговоров премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп назвали сирийский режим и Россию ответственными за страдания мирных жителей Восточной Гуты.

