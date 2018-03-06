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Держдеп США стверджує, що сирійська влада розкрадає допомогу для Східної Гути

Держдеп США стверджує, що сирійська влада розкрадає допомогу для Східної Гути

Київ • УНН

 • 9229 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Держдепартамент виступив у понеділок з твердженнями, що прибічники режиму Башара Асада розкрадають гуманітарну допомогу, призначену для Східної Гути. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог керівника прес-служби американського зовнішньополітичного відомства Хезер Науерт у Twitter.

“Ми бачили повідомлення про те, що сирійський режим розкрадає гуманітарну допомогу, медикаменти і припаси. Сирія і Росія можуть зупинити це”, — заявила Науерт.

Коментуючи прибуття першого гуманітарного конвою в передмістя Дамаска, керівник прес-служби американського зовнішньополітичного відомства зазначила, що США “вітають такий необхідний крок, націлений на надання допомоги народу Сирії”.

Конвой із 46 вантажівок доставив у Східну Гуту продукти харчування, медикаменти та предмети першої необхідності. Загальний обсяг допомоги становив 247 тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У сирійській Східній Гуті загинули понад 630 цивільних

Під контролем опозиції залишаються 80 кв. км у Східній Гуті або приблизно третина території цього району, розташованого на шосе Дамаск—Хомс. У неділю Башар Асад у бесіді з журналістами у Дамаску підкреслив, що урядова сирійська армія буде переслідувати "терористів" у Гуті, але при цьому дотримуватися встановлених гуманітарні паузи для виходу мирних громадян.

Однак вже у понеділок Асад заявив, що уряд Сирії продовжить наступ на контрольовану повстанцями Східну Гуту, незважаючи на заклики дотримуватися 30-денне перемир'я, як того вимагає резолюція ООН.

Нагадаємо, під час телефонних переговорів прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей і президент США Дональд Трамп назвали сирійський режим і Росію відповідальними за страждання мирних жителів Східної Гути.

We welcome this much-needed step forward for the people of #Syria. We’ve seen reports that the Syrian regime is pilfering aid, stealing badly needed medicine and supplies. Syria and #Russia can (and must) put a stop to this! https://t.co/iLdTAX5lB4

— Heather Nauert (@statedeptspox) 5 марта 2018 г.

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