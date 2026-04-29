Дело нардепа Шевченко об отмывании 9 миллионов передали в суд

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Его разоблачили на легализации более 9 млн гривен, полученных преступным путем, передает УНН.

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины. Его разоблачили на легализации более 9 млн гривен, полученных преступным путем - говорится в сообщении САП.

Следствие установило, что нардеп обещал должностным лицам частного общества помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу. За это на счет близкого лица нардепа перечислили значительную сумму средств. Однако выяснилось, что нардеп никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.

В дальнейшем он легализовал незаконный капитал, приобретя автомобили "BMW F95 X5M" и "Mercedes-AMG G63" общей стоимостью более 9 млн гривен.

Легализация заключалась в ряде операций:

перечислении денег якобы за оказание юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа;

последующем переводе части этих средств на другой счет;

использовании их третьим лицом для покупки автомобилей.

После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Из материалов дела известно, что речь идет о нардепе Евгении Шевченко.

Напомним

Бывшему народному депутату IX созыва инкриминируют коллаборационизм и мошенничество в особо крупных размерах, что предусматривает пожизненное заключение. Он обогатился на 14,5 млн грн, используя схему с поставкой удобрений и распространяя пророссийские нарративы.