Дело нардепа Шевченко об отмывании 9 миллионов передали в суд

Киев • УНН

 • 740 просмотра

САП будет судить нардепа Шевченко за отмывание 9 миллионов гривен. Он купил элитные авто за деньги от махинаций с удобрениями.

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины Евгения Шевченко. Его разоблачили на легализации более 9 млн гривен, полученных преступным путем, передает УНН

Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины. Его разоблачили на легализации более 9 млн гривен, полученных преступным путем 

- говорится в сообщении САП. 

Следствие установило, что нардеп обещал должностным лицам частного общества помочь с разрешением на перевозку минеральных удобрений через украинскую границу. За это на счет близкого лица нардепа перечислили значительную сумму средств. Однако выяснилось, что нардеп никакой законной помощи не оказывал, а деньги оставил себе.

В дальнейшем он легализовал незаконный капитал, приобретя автомобили "BMW F95 X5M" и "Mercedes-AMG G63" общей стоимостью более 9 млн гривен. 

Легализация заключалась в ряде операций: 

  • перечислении денег якобы за оказание юридических услуг на счета фирмы, принадлежащей близкому родственнику нардепа;
    • последующем переводе части этих средств на другой счет;
      • использовании их третьим лицом для покупки автомобилей.

        После этого нардеп начал использовать автомобили как якобы приобретенные за доходы от предпринимательской деятельности.

        Действия нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

        Из материалов дела известно, что речь идет о нардепе Евгении Шевченко. 

        Напомним 

        Бывшему народному депутату IX созыва инкриминируют коллаборационизм и мошенничество в особо крупных размерах, что предусматривает пожизненное заключение. Он обогатился на 14,5 млн грн, используя схему с поставкой удобрений и распространяя пророссийские нарративы.

        Павел Башинский

