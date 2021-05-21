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COVID-19 унес по меньшей мере 3 млн жизней в 2020 году: в ВОЗ говорят, цифры могут быть в два раза больше

Киев • УНН

 • 15395 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. COVID-19 ответственен за менее 3 миллионов смертей в 2020 году, согласно отчету Всемирной организации здравоохранения. Однако, в ВОЗ говорят, что эта цифра может достигать от 6 до 8 млн смертей, передает УНН.

COVID-19 унес по меньшей мере 3 млн жизней в 2020 году: в ВОЗ говорят, цифры могут быть в два раза больше

Цитата:

"По состоянию на 31 декабря 2020 года COVID-19 заразились более 82 миллионов человек и стал причиной более 1,8 миллиона смертей во всем мире. Но предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что общее количество "дополнительных смертей", прямо или косвенно связанных с COVID-19 в 2020 году, составляет минимум 3 миллиона, что на 1,2 миллиона превышает официальные цифры, сообщенные странами ВОЗ", - отметили в организации ООН.

Детали

В организации ООН добавили, что поскольку сейчас количество смертей от COVID-19, о которых сообщается ВОЗ, превышает 3,3 миллиона, "исходя из оценок, составленных на 2020 год, мы, пожалуй, сталкиваемся со значительным занижением общего количества смертей, прямо или косвенно связанных с COVID-19".

Так, во время презентации ежегодного отчета World Health Statistics помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма, которую цитирует Reuters, отметила, что "на самом деле эта цифра могла бы быть в два-три раза выше". "Поэтому я считаю, что примерно 6-8 миллионов смертей может быть оценкой с оговоркой", - сказала Самира Асма.

Аналитик данных ВОЗ Уильям Мсембури заявил, что эта оценка включает как зафиксированные случаи смерти от COVID-19, так и опосредованно связанные смерти из-за, среди прочих факторов, отсутствия больничных возможностей и ограничений передвижения.

Дополнение

Данные из отчета ВОЗ также показывают, что:

  • ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличилась с 66,8 года в 2000 году до 73,3 года в 2019 году.
  • продолжительность здоровой жизни увеличилась с 58,3 года до 63,7 года.

The latest World Health Statistics report finds that # COVID19 is responsible for at least 3 million excess deaths in 2020 https://t.co/yAXB5bzx1g #HealthData pic.twitter.com/DMd9fg69I2

- World Health Organization (WHO) (@WHO) May 21, 2021

The #HealthData shows that:

life expectancy at birth increased from 66.8 years in 2000 to 73.3 years in 2019

healthy life expectancy increased from 58.3 years to 63.7 years. https://t.co/yAXB5bzx1g pic.twitter.com/L4KnNVlXRY

- World Health Organization (WHO) (@WHO) May 21, 2021

Ситуация в Украине

За все время пандемии в Украине, по данным Минздрава, COVID-19 заболело - 2 175 382 человек; выздоровели - 1 929 039 лица; летальных случаев - 49 101.

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