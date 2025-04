COVID-19 унес по меньшей мере 3 млн жизней в 2020 году: в ВОЗ говорят, цифры могут быть в два раза больше

Цитата:

"По состоянию на 31 декабря 2020 года COVID-19 заразились более 82 миллионов человек и стал причиной более 1,8 миллиона смертей во всем мире. Но предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что общее количество "дополнительных смертей", прямо или косвенно связанных с COVID-19 в 2020 году, составляет минимум 3 миллиона, что на 1,2 миллиона превышает официальные цифры, сообщенные странами ВОЗ", - отметили в организации ООН.

Детали

В организации ООН добавили, что поскольку сейчас количество смертей от COVID-19, о которых сообщается ВОЗ, превышает 3,3 миллиона, "исходя из оценок, составленных на 2020 год, мы, пожалуй, сталкиваемся со значительным занижением общего количества смертей, прямо или косвенно связанных с COVID-19".

Так, во время презентации ежегодного отчета World Health Statistics помощник генерального директора ВОЗ по данным, аналитике и оценке результатов Самира Асма, которую цитирует Reuters, отметила, что "на самом деле эта цифра могла бы быть в два-три раза выше". "Поэтому я считаю, что примерно 6-8 миллионов смертей может быть оценкой с оговоркой", - сказала Самира Асма.

Аналитик данных ВОЗ Уильям Мсембури заявил, что эта оценка включает как зафиксированные случаи смерти от COVID-19, так и опосредованно связанные смерти из-за, среди прочих факторов, отсутствия больничных возможностей и ограничений передвижения.

Дополнение

Ситуация в Украине

За все время пандемии в Украине, по данным Минздрава, COVID-19 заболело - 2 175 382 человек; выздоровели - 1 929 039 лица; летальных случаев - 49 101.