COVID-19 забрав щонайменше 3 млн життів у 2020 році: у ВООЗ кажуть, цифри можуть бути удвічі більші

$41.280.10
45.550.52
ukru
"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року
10:15 • 12395 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
06:34 • 48734 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 134849 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 171710 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 154392 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 156265 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 107473 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 87821 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 204474 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 89454 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
77%
Популярнi новини

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 87951 перегляди

Трамп підтвердив готовність до зустрічі із Сі Цзіньпіном і назвав його своїм другом

10 квітня, 03:14 • 28977 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

10 квітня, 03:30 • 41864 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 50817 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 67497 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 171454 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 204475 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 296403 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 461509 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 445825 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Віталій Кличко

Джо Байден

Роман Насіров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 13708 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 38507 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 43610 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 43832 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 44526 перегляди
Актуальне

TikTok

Facebook

Шахед-136

The Guardian

Фокс Ньюс

COVID-19 забрав щонайменше 3 млн життів у 2020 році: у ВООЗ кажуть, цифри можуть бути удвічі більші

Київ • УНН

 • 15395 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. COVID-19 відповідальний за щонайменше 3 мільйони смертей у 2020 році, згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров'я. Однак, у ВООЗ кажуть, що ця цифра може сягати від 6 до 8 мільйонів смертей, передає УНН.

COVID-19 забрав щонайменше 3 млн життів у 2020 році: у ВООЗ кажуть, цифри можуть бути удвічі більші

Цитата:

"Станом на 31 грудня 2020 року COVID-19 заразилося понад 82 мільйони людей і став причиною понад 1,8 мільйона смертей у всьому світі. Але попередні підрахунки свідчать про те, що загальна кількість “додаткових смертей”, прямо чи опосередковано пов’язаних з COVID-19 у 2020 році, становить щонайменше 3 мільйони, що на 1,2 мільйона перевищує офіційні цифри, повідомлені країнами ВООЗ", - відзначили в організації ООН.

Деталі

В організації ООН додали, що оскільки наразі кількість смертей від COVID-19, про які повідомляється ВООЗ, перевищують 3,3 мільйона, "виходячи з оцінок, складених на 2020 рік, ми, мабуть, стикаємося із значним заниженням загальної кількості смертей, прямо або опосередковано пов'язаних з COVID-19".

Так, під час презентації щорічного звіту World Health Statistics помічник генерального директора ВООЗ щодо даних, аналітики та оцінки результатів Саміра Асма, яку цитує Reuters, зауважила, що "насправді ця цифра могла б бути в два-три рази вище". "Тому я вважаю, що приблизно 6-8 мільйонів смертей може бути оцінкою із застереженням", - сказала Саміра Асма.

Аналітик даних ВООЗ Вільям Мсембурі заявив, що ця оцінка включає як незафіксовані випадки смерті від COVID-19, так і опосередковано пов'язані смерті через, серед інших факторів, відсутність лікарняних можливостей та обмеження пересування.

Доповнення

Дані зі звіту ВООЗ також свідчать, що:

  • очікувана тривалість життя при народженні збільшилася з 66,8 року в 2000 році до 73,3 року в 2019 році.
  • тривалість здорового життя збільшилася з 58,3 року до 63,7 року.

The latest World Health Statistics report finds that #COVID19 is responsible for at least 3 million excess deaths in 2020 https://t.co/yAXB5bzx1g#HealthData pic.twitter.com/DMd9fg69I2

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 21, 2021

The #HealthData shows that:

life expectancy at birth increased from 66.8 years in 2000 to 73.3 years in 2019

healthy life expectancy increased from 58.3 years to 63.7 years.https://t.co/yAXB5bzx1g pic.twitter.com/L4KnNVlXRY

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 21, 2021

Ситуація в Україні

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіло – 2 175 382 осіб; одужало – 1 929 039 особи; летальних випадків – 49 101.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоCOVID-19Здоров'яНовини Світу
Brent
$63.87
Bitcoin
$81,757.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$35.00
Золото
$3,137.59
Ethereum
$1,595.36