COVID-19 забрав щонайменше 3 млн життів у 2020 році: у ВООЗ кажуть, цифри можуть бути удвічі більші

"Станом на 31 грудня 2020 року COVID-19 заразилося понад 82 мільйони людей і став причиною понад 1,8 мільйона смертей у всьому світі. Але попередні підрахунки свідчать про те, що загальна кількість “додаткових смертей”, прямо чи опосередковано пов’язаних з COVID-19 у 2020 році, становить щонайменше 3 мільйони, що на 1,2 мільйона перевищує офіційні цифри, повідомлені країнами ВООЗ", - відзначили в організації ООН.

В організації ООН додали, що оскільки наразі кількість смертей від COVID-19, про які повідомляється ВООЗ, перевищують 3,3 мільйона, "виходячи з оцінок, складених на 2020 рік, ми, мабуть, стикаємося із значним заниженням загальної кількості смертей, прямо або опосередковано пов'язаних з COVID-19".

Так, під час презентації щорічного звіту World Health Statistics помічник генерального директора ВООЗ щодо даних, аналітики та оцінки результатів Саміра Асма, яку цитує Reuters, зауважила, що "насправді ця цифра могла б бути в два-три рази вище". "Тому я вважаю, що приблизно 6-8 мільйонів смертей може бути оцінкою із застереженням", - сказала Саміра Асма.

Аналітик даних ВООЗ Вільям Мсембурі заявив, що ця оцінка включає як незафіксовані випадки смерті від COVID-19, так і опосередковано пов'язані смерті через, серед інших факторів, відсутність лікарняних можливостей та обмеження пересування.

Дані зі звіту ВООЗ також свідчать, що:



очікувана тривалість життя при народженні збільшилася з 66,8 року в 2000 році до 73,3 року в 2019 році.



тривалість здорового життя збільшилася з 58,3 року до 63,7 року.



Ситуація в Україні

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіло – 2 175 382 осіб; одужало – 1 929 039 особи; летальних випадків – 49 101.