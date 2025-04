"Черная пятница": что покупают на распродажах охотнее всего - фоторепортаж

В ночь с четверга на пятницу после Дня благодарения цены опускаются с потрясающей скоростью до самых низких отметок за год. Поэтому этот день считается традиционным праздником распродаж.

На первом месте по продажам в "черную пятницу" - гаджеты, бытовая техника и электроника. Скидки на эти виды товаров достигают почти 60%.

На второй позиции среди покупок находится одежда. В "черную пятницу" в Америке магазины распродают складские запасы, чтобы освободить место перед сезоном новогодних подарков. В продажу попадают товары из прошлых коллекций и актуальные зимние вещи.

Are you not entertained? #BlackFriday Pic.twitter.com/1GFXAITL7Q

- SA Tech Tards (@TechTardZA) 25 ноября 2016

В последнюю очередь раскупают игрушки. Покупатели готовы сэкономить, моментально скупают товары для детей. Магазины в знак благодарности для покупателей, которые успели в "черную пятницу" приобрести товар, делают небольшие поощрительные подарки.

Справка: Черная пятница - пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "черная пятница" появился в 1966 году и первоначально использовался в основном на Восточном побережье США. Так что День благодарения приходится на четвертый четверг ноября, "черная пятница" происходит в промежуток времени с 23 по 30 ноября.