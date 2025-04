"Чорна п'ятниця": що купують на розпродажах найохочіше - фоторепортаж

У ніч з четверга на п'ятницю після Дня подяки ціни опускаються з приголомшливою швидкістю до найнижчих позначок за рік. Тому цей день вважається традиційним святом розпродажів.

На першому місці з продажів у "чорну п'ятницю" – гаджети, побутова техніка та електроніка. Знижки на ці види товарів сягають майже 60%.

На другій позиції серед покупок знаходиться одяг. У "чорну п'ятницю" в Америці магазини розпродають складські запаси, щоб звільнити місце перед сезоном новорічних подарунків. У продаж потрапляють товари з минулих колекцій і актуальні зимові речі.

Are you not entertained? #BlackFriday pic.twitter.com/1GFXAITL7Q

— SA Tech Tards (@TechTardZA) 25 листопада 2016 р.

В останню чергу розкуповують іграшки. Покупці, які бажають заощадити, вмить скуповують товари для дітей. Магазини в знак подяки для покупців, які встигли у "чорну п’ятницю" придбати товар, роблять невеличкі заохочувальні подарунки.

Довідка УНН: Чорна п'ятниця - п'ятниця після Дня подяки в США. З неї починається традиційний різдвяний сезон розпродажів. Звичай влаштовувати розпродажі в цей день встановився ще в XIX столітті, а термін "чорна п'ятниця" з'явився у 1966 році і спочатку використовувався в основному на Східному узбережжі США. Через те, що День подяки припадає на четвертий четвер листопада, "чорна п'ятниця" відбувається в проміжок часу з 23 по 30 листопада.