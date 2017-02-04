Из-за обстрела Авдеевки отключили отопление в пятиэтажке - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Из-за ночного обстрела Авдеевки отключили отопление в пятиэтажном доме. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
Авдеевка. Российские боевики ночью обстреляли город. Снаряды попали в 5-этажку о ул. Соборной. Жертв и раненых нет. Отопление в обстрелянном доме отключили", - сообщил он.
При этом Г.Зубко добавил, что восстановлено отопление в подъездах 9- и 5-этажек после обстрела 2 февраля.
"Температура в домах - +18... +22. На улице 1", - отметил вице-премьер.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки. Из города эвакуированы уже 200 человек.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.
ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
3 февраля российская сторона в СЦКК письменно гарантировала перемирие в районе прорыва ЛЭП под Авдеевкой.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.