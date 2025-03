Cargo Dragon пристыковался к МКС: видео

Цитата

"Контакт и стыковку подтверждено в 17.30 (по киевскому времени - ред.). Космический корабль Dragon от SpaceX прибыл к МКС", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, Cargo Dragon доставил на Международную космическую станци почти 3,3 тонны продовольственных припасов. Также в багаже было различное оборудование и материалы, которые астронавты смогут использовать во время будущих научных экспериментов.

LIVE NOW: A @SpaceX Dragon spacecraft approaches the @Space_Station delivering more than 4,800 pounds of @ISS_Research and cargo to the crew!



Docking to the orbiting lab is targeted for 10:30 am ET (14:30 UT):

- NASA (@NASA) August 30, 2021

Contact and capture are confirmed at 10:30 am ET (14:30 UT). @SpaceX 's Dragon spacecraft arrived at the @Space_Station , delivering over 4,800 pounds of @ISS_Research , equipment, supplies, and cargo to the crew!

- NASA (@NASA) August 30, 2021

Напомним

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX стартовала в 3:14 утра по восточному поясному времени из Космического центра Кеннеди NASA во Флориде, для пополнения запасов на МКС, с помощью которой доставят более 2000 тонн груза.