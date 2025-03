Cargo Dragon пристикувався до МКС: відео

Цитата

“Контакт і стикування підтверджено о 17.30 (за київським часом — ред.). Космічний корабель Dragon від SpaceX прибув до МКС”, — сказано у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, Cargo Dragon доставив до Міжнародної космічної станці майже 3,3 тонни продовольчих припасів. Також у багажу було різне обладнання й матеріали, які астронавти зможуть використовувати під час майбутніх наукових експериментів.

LIVE NOW: A @SpaceX Dragon spacecraft approaches the @Space_Station delivering more than 4,800 pounds of @ISS_Research and cargo to the crew!



Docking to the orbiting lab is targeted for 10:30am ET (14:30 UT): https://t.co/GDny8eDD6A

— NASA (@NASA) August 30, 2021

Contact and capture are confirmed at 10:30am ET (14:30 UT). @SpaceX's Dragon spacecraft arrived at the @Space_Station, delivering over 4,800 pounds of @ISS_Research, equipment, supplies, and cargo to the crew! pic.twitter.com/p104d8zWe8

— NASA (@NASA) August 30, 2021

Нагадаємо

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX стартувала о 3:14 ранку за східним поясним часом з Космічного центру Кеннеді NASA у Флориді, для поповнення запасів на МКС, за допомогою якої доставлять більше ніж 2 тисячі тонн вантажу.