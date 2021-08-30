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17 березня, 09:48 • 163052 перегляди

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Новий рекорд: парашутист розгорнув у повітрі величезний прапор України

Новий рекорд: парашутист розгорнув у повітрі величезний прапор України

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Військовослужбовець Анатолій Гліненко розгорнув в повітрі прапор площею понад 500 кв. м., і встановив національний рекорд в номінації “Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі”. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, передає УНН.

Цитата

“Військовослужбовець Анатолій Гліненко під час стрибка з парашутом розгорнув в повітрі велетенський прапор площею 530,59 кв м! Новий рекорд України в номінації "Найбільша площа прапора України, розгорнутого парашутистом в повітрі" було оголошено на аеродромі Бородянка під Києвом після приземлення рекордсмена”, - написала Вєтрова.

Лана Вєтрова додає, що Національний реєстр рекордів вітає нового рекордсмена України, військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України, підполковника Анатолія Гліненко з вражаючим досягненням.

Нагадаємо

У Маріуполі військовослужбовці окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади на честь відзначення дня створення військової частини, що відзначається 12 липня, розгорнули Державний прапор України довжиною у 128 метрів та встановили національний рекорд.

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