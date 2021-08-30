Новый рекорд: парашютист развернул в воздухе огромный флаг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Военнослужащий Анатолий Глиненко развернул в воздухе флаг площадью более 500 кв. м, и установил национальный рекорд в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе". Об этом сообщила на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова, передает УНН.
Цитата
"Военнослужащий Анатолий Глиненко во время прыжка с парашютом развернул в воздухе гигантский флаг площадью 530,59 кв м! Новый рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе" было объявлено на аэродроме Бородянка под Киевом после приземления рекордсмена", - написала Ветрова.
Лана Ветрова добавляет, что Национальный реестр рекордов приветствует нового рекордсмена Украины, военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, подполковника Анатолия Глиненко с впечатляющим достижением.
Напомним
В Мариуполе военнослужащие отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в честь празднования дня создания военной части, что отмечается 12 июля, развернули Государственный флаг Украины длиной в 128 метров и установили национальный рекорд.