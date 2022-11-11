Британская разведка назвала цель ударов россии по энергообъектам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сломить моральный дух гражданских. Об этом в Twitter сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
"С 10 октября россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Удары привели к значительным повреждениям станций электропередачи и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали привычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это касается Киева", – говорится в сообщении.
Как отметили, поврежденные энергосети негативно влияют на системы водоснабжения и отопления.
"Приоритет критической национальной инфраструктуры над военными целями, который сохраняется, указывает на намерение россии нанести удар по моральному духу гражданского населения", – сообщили британские разведчики.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022
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#StandWithUkraine pic.twitter.com/kA0nDn1h3U
Напомним
Этой ночью российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры Винницкой области.