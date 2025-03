Британская разведка назвала цель ударов россии по энергообъектам Украины

Детали

"С 10 октября россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Удары привели к значительным повреждениям станций электропередачи и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали привычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это касается Киева", – говорится в сообщении.

Как отметили, поврежденные энергосети негативно влияют на системы водоснабжения и отопления.

"Приоритет критической национальной инфраструктуры над военными целями, который сохраняется, указывает на намерение россии нанести удар по моральному духу гражданского населения", – сообщили британские разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cI0JMQOcac



#StandWithUkraine pic.twitter.com/kA0nDn1h3U

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 11, 2022

Напомним

Этой ночью российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры Винницкой области.