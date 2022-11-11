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Британская разведка назвала цель ударов россии по энергообъектам Украины

Британская разведка назвала цель ударов россии по энергообъектам Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. российские войска бьют по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы сломить моральный дух гражданских. Об этом в Twitter сообщила разведка министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Детали

"С 10 октября россия атаковала Украину серией ударов по электроэнергетической инфраструктуре. Удары привели к значительным повреждениям станций электропередачи и электростанций. Плановые и аварийные отключения электроэнергии стали привычным явлением в некоторых частях Украины, особенно это касается Киева", – говорится в сообщении.

Как отметили, поврежденные энергосети негативно влияют на системы водоснабжения и отопления.

"Приоритет критической национальной инфраструктуры над военными целями, который сохраняется, указывает на намерение россии нанести удар по моральному духу гражданского населения", – сообщили британские разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/cI0JMQOcac

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/kA0nDn1h3U

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 11, 2022

Напомним

Этой ночью российские войска ударили по одному из объектов критической инфраструктуры Винницкой области.

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