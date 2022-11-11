Британська розвідка назвала мету ударів росії по енергооб'єктах України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. російські війська б'ють по енергетичній інфраструктурі України, щоб зламати моральний дух цивільних. Про це у Twitter повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.
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"З 10 жовтня росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Удари призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Планові та аварійні вимкнення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, пошкоджені енергомережи негативно впливають на системи водопостачання та опалення.
"Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, вказує на намір росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", – повідомили британські розвідники.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/cI0JMQOcac
#StandWithUkraine pic.twitter.com/kA0nDn1h3U
Нагадаємо
Цієї ночі російські війська вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області.