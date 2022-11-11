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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Британська розвідка назвала мету ударів росії по енергооб'єктах України

Британська розвідка назвала мету ударів росії по енергооб'єктах України

Київ • УНН

 • 555959 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. російські війська б'ють по енергетичній інфраструктурі України, щоб зламати моральний дух цивільних. Про це у Twitter повідомила розвідка міністерства оборони Великої Британії, передає УНН.

Деталі

"З 10 жовтня росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Удари призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Планові та аварійні вимкнення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, пошкоджені енергомережи негативно впливають на системи водопостачання та опалення.

"Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, вказує на намір росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", – повідомили британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/cI0JMQOcac

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/kA0nDn1h3U

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 11, 2022

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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