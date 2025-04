Британська розвідка назвала мету ударів росії по енергооб'єктах України

Деталі

"З 10 жовтня росія атакувала Україну серією ударів по електроенергетичній інфраструктурі. Удари призвели до значних пошкоджень станцій електропередачі та електростанцій. Планові та аварійні вимкнення електроенергії стали звичним явищем у деяких частинах України, особливо це стосується Києва", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, пошкоджені енергомережи негативно впливають на системи водопостачання та опалення.

"Пріоритет критичної національної інфраструктури над військовими цілями, що зберігається, вказує на намір росії завдати удару по моральному духу цивільного населення", – повідомили британські розвідники.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 November 2022



— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 11, 2022

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури Вінницької області.