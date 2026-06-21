Более 3 500 военнослужащих и ВПЛ получат жилищную поддержку на 140 млн евро - Кулеба

Еще более 3 500 украинских военнослужащих и ветеранов получат поддержку для приобретения собственного жилья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.

Чиновник отметил: уже есть результат благодаря работе с Председателем Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли по поддержке жилищных программ для людей, потерявших свои дома из-за российской оккупации. Диалог начался год назад во время Конференции по восстановлению Украины в Риме.

Теперь административный совет Банка развития Совета Европы одобрил две заявки Украины общим объемом 140 млн евро:

Привлеченные 80 млн евро позволят профинансировать около 2 тысяч жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Первый транш в размере 40 млн евро Украина получит уже в сентябре этого года. Еще 60 млн евро будет направлено на обеспечение жильем ветеранов

По его словам, это подтверждение доверия к Украине и к тем механизмам поддержки, которые уже работают и дают людям реальный результат.

Благодаря льготной ипотеке и механизму повторного использования средств, которые возвращаются по уже выданным кредитам, это позволит предоставить более 1 500 доступных жилищных кредитов нашим защитникам и защитницам