Около полусотни евродепутатов подписали письмо о бойкоте ЧМ-2018 в России

"На данный момент 46 членов Европейского парламента подписали письмо, адресованное всем правительствам ЕС с призывом к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу 2018 года в России", - говорится в сообщении.

В письме депутаты называют атаку в Солсбери последней главой издевательств президента РФ Владимира Путина над европейскими ценностями.

"Пока Путин незаконно оккупирует Крым, держит украинских политзаключенных и поддерживает войну в Восточной Украине, мы не можем делать вид, что хозяин этого турнира - наш гостеприимный сосед", - говорится в письме.

Как сообщал УНН, ряд стран мира запланировали правительственный бойкот предстоящего чемпионата мира по футболу в России.

46 members of the European Parliament have so far signed a letter addressed to all EU government urging a diplomatic boycott of the # WorldCup2018 in #Russia . #Ukraine #Syria #Crimea #Salisbury pic.twitter.com/tCplejGwN1

- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 17 апреля 2018 г.